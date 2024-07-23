彭博調查：財報季或將提振美股 但下半年70%投資者無意增持科技股

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:12

近期美股的低迷狀態引發了華爾街專業人士的擔憂，許多人預測市場可能會出現夏季調整。然而，根據彭博社 Markets Live Pulse（MLIV Pulse）調查的結果，受訪者對於即將到來的企業財報季持樂觀態度，認為這將有助於標普 500 指數回升。

在 463 名受訪者中，近三分之二的人預期本財報季將提振美股大盤。特斯拉 (TSLA-US) 和谷歌母公司 Alphabet (GOOL-US) 等科技巨頭即將公布財報，約一半的受訪者預測，未來幾個月內，美國企業的業績將優於今年上半年。

根據調查，市場看待本財報季對股市的影響達史上最樂觀程度。摩根大通交易部門美國市場情報主管 Andrew Tyler 報告指出，積極的財報催化劑將使標普 500 指數擺脫低迷，尤其是分析師預期「科技七雄」將再度大豐收，第二季獲利預期年增約 30%。

在標普 500 指數經歷上半年的飆升後，近期開始走低，樂觀的企業業績被視為美股急需的推動力。市場目前面臨季節性疲軟的壓力，並且關於美國總統大選的不確定性恐加劇市場波動。

不過，值得注意的是，約 70% 的受訪者表示下半年沒有計劃增持美國大型科技股，這反映出投資者對於科技股估值過高的擔憂。

上周，由於對貿易限制的擔憂導致晶片股大幅下跌，投資者紛紛從大盤股轉向小盤股，科技板塊受到重創。高盛集團戰術策略師 Scott Rubner 認為，這些波動可能是夏季市場調整的開始，受季節性因素、倉位緊張及市場已消化所有利好消息的影響。

然而，Silvant 資本管理公司投資長 Michael Sansoterra 則認為，與其將近期美股指數的下跌稱為「低迷」，不如說是「變化」。他指出，人工智慧 (AI) 領域的公司仍在持續投資，這為行業的發展提供了動力，推動科技股的持續上漲。

Charles Schwab & Co. 高級投資策略師 Kevin Gordon 表示，企業財報有助於穩定局勢，但不確定是否會成為一個史詩級的催化劑。他補充道：「從歷史上看，當前的企業盈利增長區域與標普 500 指數較為溫和的漲勢相符。」

Roundhill Investments 執行長 Dave Mazza 對市場整體仍持樂觀態度，但強調：「除非我們看到真正令人驚豔的業績，否則我認為短期內不足以抵消這次調整。」

儘管有關美國總統大選的新聞愈演愈烈，大多數受訪者表示，他們的股票倉位並不依賴於選舉結果。

彭博情報策略師 Gina Martin Adams 和 Michael Casper 指出，大選年的下半年歷來對標普 500 指數構成支撐，自 1928 年以來，該基準指數在大選年的第三季度平均上漲 5.2%，且 62.5% 的時間回報率為正。