又一加密貨幣ETF上市！以太幣現貨ETF交易將在今晚正式啟動

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-23 12:46

比特幣 (BTC) 現貨 ETF 上市半年後，僅次於比特幣的以太幣 (ETH) 的現貨 ETF 也獲美國證交會 (SEC) 批准，這個全球第 2 大加密貨幣將在美東時間周二 (23 日) 早上 9 點 30 分 (台灣時間晚上 9 點 30 分) 正式上市交易，但該數位代幣並未受到激勵走高，今 (23) 日亞洲早盤交易時間跌逾 1%，在 3450 美元附近上下震盪。

根據《區塊鏈騎士》報導，《彭博資訊》ETF 分析師 Eric Balchunas 證實以太幣現貨 ETF 已獲 SEC 批准生效。424(b) 表格正在陸續遞交，這是最後一步，周二上午 9 點 30 分推出的所有系統都已準備就緒。

芝加哥選擇權交易所 (Cboe) 官網顯示，Cboe Global Markets 將從周二開始交易五檔以太幣現貨 ETF。

此次上市的以太幣現貨 ETF 包括 21Shares Core 以太幣 ETF(CETH)、富達以太幣基金 (FETH)、Franklin 以太幣 ETF(EZET)、景順 Galaxy 以太幣 ETF(QETH) 和 VanEck 以太幣 ETF(ETHV)。

市場專家認為，這些 ETF 將吸引大量因監管問題而對加密貨幣資產投資猶豫不決的投資人。

花旗近來預測，以太幣現貨 ETF 在上市交易前半年將吸引 54 億美元的資金，有人更樂觀估計將吸金 150 億美元。

大多數分析師認為，以太幣現貨 ETF 不太可能吸引到與比特幣現貨 ETF 相同水準的資金。

但與此同時，根據 CryptoQuant 最新研究，在 ETF 推出的預期下，交易所持有的以太幣數量已下跌至多年低點。年初以來，交易所餘額下降 10%，降至 1690 萬以太幣，創 2016 年 7 月以來的最低水準。

截至台北時間周三中午 12 點半，以太幣在 3450 美元和 100 小時簡單移動平均線來回震盪。