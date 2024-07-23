盤中速報 - 海悅(2348)急拉5.94%報356.0元，成交1,509張
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:13
海悅(2348-TW)近5分K漲速5.94%，23日09:13報356.0元，成交1,509張，今日漲幅為7.39％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
海悅(2348-TW)近5日股價上漲17.76%，所屬產業為其他業，相關其 他下跌1.87%。集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+632 張
- 外資買賣超：+831 張
- 投信買賣超：-155 張
- 自營商買賣超：-44 張
- 融資增減：+852 張
- 融券增減：-28 張
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