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鉅亨速報

盤中速報 - 海悅(2348)急拉5.94%報356.0元，成交1,509張

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:13

海悅(2348-TW)近5分K漲速5.94%，23日09:13報356.0元，成交1,509張，今日漲幅為7.39％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

海悅(2348-TW)近5日股價上漲17.76%，所屬產業為其他業，相關其 他下跌1.87%。集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+632 張
  • 外資買賣超：+831 張
  • 投信買賣超：-155 張
  • 自營商買賣超：-44 張
  • 融資增減：+852 張
  • 融券增減：-28 張

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