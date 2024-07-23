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鉅亨速報

盤中速報 - 海悅(2348)大漲7.24%，報355.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:12

海悅(2348-TW)23日09:12股價上漲24元，報355.5元，漲幅7.24%，成交1,413張。

海悅(2348-TW)所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。

近5日股價上漲17.76%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+632 張
  • 外資買賣超：+831 張
  • 投信買賣超：-155 張
  • 自營商買賣超：-44 張
  • 融資增減：+852 張
  • 融券增減：-28 張

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