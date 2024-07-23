盤中速報 - 海悅(2348)大漲7.24%，報355.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:12
海悅(2348-TW)23日09:12股價上漲24元，報355.5元，漲幅7.24%，成交1,413張。
海悅(2348-TW)所屬產業為其他業，主要業務為不動產代銷及仲介、廣告服務、管理顧問、住宅及大樓開發租售。國際貿易業。
近5日股價上漲17.76%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+632 張
- 外資買賣超：+831 張
- 投信買賣超：-155 張
- 自營商買賣超：-44 張
- 融資增減：+852 張
- 融券增減：-28 張
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