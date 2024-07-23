大整併救旗下電池商Sk On！SK Innovation和SK ES合併後成亞太最大民營能源企業

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:22

南韓 SK 集團旗下兩個能源公司 SK Innovation 和 SK ES 上周三 (17 日) 分別召開董事會表決通過兩家公司的合併案，新公司除將成為南韓規模最大的能源企業外，同時也是亞太地區最大民營能源企業，總資產達 106 兆韓元，年銷售額達 88 兆韓元。

此外，SK On、SK 國際貿易、SK Enterm 也在同一天分別召開董事會決議合併三家公司，其中 SK On 是 SK innovation 的電池製造子公司，也是全球第四大電池企業。

不過，SK On 與其他兩家公司的合併並不令人意外。SK 國際貿易是南韓唯一一家原油和石油產品專業貿易公司，SK Enterm 則是南韓最大商業油庫營運商，專門從事石油貨物的儲存和處理。

相較於 SK 國際貿易跟 SK Enterm，SK On 自 2021 年分拆以來連年虧損，仍需要母公司 SK 集團能源化工業務的長期輸血，SK On 過去三年分別虧損 77.8 億元、54.74 億元、30.54 億元。

SK Innovation 和 SK ES 合併後的新公司預計最快於 11 月正式成立，合併後的公司旨在開拓新的商業模式和市場，預計到 2030 年將產生協同效應，使該公司稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 增加超過 2.1 兆韓元。

SK Innovation 執行長兼總裁 Park Sang-kyu 表示，此次合併代表結構性和根本性創新，旨在透過主動應對能源產業不斷變化的環境來實現永續成長，SK Innovation 將成長為一家「全面性能源與解決方案公司」。

SK E&S 執行長兼總裁 Choo Hung-wook 也說，此次合併不僅將增強兩家公司現有的業務能力，還將確保未來關鍵能源業務的成長引擎。基於合併產生的協同效應，SK E​S 將增強以四大核心業務為中心的綠色產品組合，引領未來能源市場。

不過，值得注意的是，SK Innovation 和 SK ES 的合併同樣是為了彌補 SK On 的虧損。《韓聯社》報導指出，SK Innovation 和 SK ES 合併是 SK 集團重組能源業務領域計畫的一部分，部分目的是透過與一家資產負債表更強勁、獲利企業合併來支撐虧損的 SK On。

SK Innovation 是 SK On 母公司，SK ES 則是 SK 集團利潤豐厚的能源附屬公司，專業從事液化天然氣生產，去年營業利潤為 1.3 兆韓元，銷售額為 11.2 兆韓元。