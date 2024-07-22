企業防「雲」端跌倒 專家建議「多雲」加強資訊韌性

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-22 20:34

微軟雲服務 7/19 無預警大當機，全球眾多產業遭潑及，國內企業上雲應留意哪些配套措施，才能防止成為「雲端跌倒、世界哀嚎」受災戶？專家建議除公有雲的服務配置，做適當的多雲、區域分散與合理的時間差配置，並有其他備援系統與人工作業的應變計劃，應該在規劃時就加以考量，加強資訊韌性。

微軟雲服務大當機，影響層面非常廣泛，除了國內、外多家跨國航空、醫療、旅宿業者等大型服務企業受到波及外、如倫敦證交所等金融業、特斯拉供應鏈，也受到不同程度的影響。

和班機被取消的無辜旅客，一起塞在美國機場人龍中的 KPMG 台灣多位資安專家表示，沒想到讓全球數千架飛機同時無法起飛的原因，竟是一次的雲服務更新失誤。這個被媒體形容成「IT 史上最慘」的災難也讓他們的公差回台之路，延遲 2 天以上，多轉了好幾次班機，迄今尚未扺台。

KPMG 安侯企管公司董事總經理謝昀澤解釋，國際航空公司大量使用雲端服務來處理登機、航機調度、旅客服務等核心作業，一旦雲服務停擺，相關地勤作業都無法進行。這個現象暴露了企業的各種服務上雲的需求驟增，但應變措施尚未與時俱進，也凸顯了雲服務的巨大潛在風險與脆弱性。

企業上雲好比過去每家公司都自己蓋房子住 (擁有自建的機房與伺服器)，現在為了系統的應用效率及成本優化，快速搬入了集合式出租大樓 (採用公有雲服務)，雖然集合式大樓外觀堅固又豪華，內部服務新潁又多元，但一旦風險發生，災情更慘重，賠償更有可能只有抵減租賃或訂閱費用。

謝昀澤觀察，公有雲已經成為世界經濟運作的關鍵基礎建設，重要程度不亞於油水電等設施。而資訊科技的世界裡，本來就不存在 100% 的韌性及永續，雖然企業選擇上公有雲，是強化資訊服務韌性的手段之一，如果沒有妥善的架構配合與流程規劃，不但這類「因安全更新而產生的不安全問題」事件會持續發生，未來恐怕有更多的雲端攻擊與資安災難，會讓上雲策略瞬間「由韌性變成嫩性」。

KPMG 亞太區政府領域資安主持人執行副總邱述琛分析，公有雲服務是一個複雜的生態系，所有的服務堆疊起來才能提供正常服務，目前在全球的公有雲服務運作實務中，不是所有的變更都會事先通知客戶。所以在公有雲的服務配置，做適當的多雲、區域分散與合理的時間差配置，並有其他備援系統與人工作業的應變計劃，應該在規劃時就加以考量。