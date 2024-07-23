英特爾因財損叫停在義法兩國投資案 重心轉往愛爾蘭、德國與波蘭

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 13:54

當執行長季辛格 2021 年重返掌舵英特爾 (INTC-US) 後宣佈了 IDM2.0 戰略，他提到短期會虧損，但長期將繁榮發展，不過最終事與願違，最新更傳出已因為財務損失叫停在歐洲數個重大投資案。

《Politico》報導，英特爾這項決定影響了法國和義大利的投資案，並將重心轉移到愛爾蘭、德國跟波蘭的投資。

在法國，英特爾本打算在法國巴黎附近建立研發和設計中心，擁有 450 名員工，以便在歐洲打造完整半導體上下游的供應鏈，但原定於今年底開業的該中心，最終由於經濟和市場條件的變化已經暫停。儘管叫停，但英特爾仍堅認法國是研發中心的未來候選地點。

在義大利，英特爾曾在 2022 年跟義大利政府進行談判，打算耗資 50 億美元興建封測廠，該工廠將為英特爾創造 1500 個工作崗位，為供應商創造 3500 個工作崗位。該投資案也會得到義大利政府補貼，補貼金額預估佔 40% 的興建成本，同時還會有其他的補貼或優惠。

然而，英特爾在義大利的擴張因收購 Tower Semiconductor 的交易失敗而進一步受阻。Tower Semiconductor 是一家與義大利意法半導體有聯繫的以色列公司。由於缺乏中國當局的批准，此次收購失敗影響了英特爾加強其在義大利業務的計畫。

今年 3 月，義大利商業部長 Adolfo Urso 也說，英特爾已推遲其在義大利的投資案。

儘管英特爾的一些投資案可能暫停，但德國和波蘭仍在繼續。在德國，英特爾正在建立一個大型工廠綜合體，第一階段投資額為 300 億歐元，但因環保和補貼問題，造成建廠進度持續延後。