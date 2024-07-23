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鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估下修至4.74元，預估目標價為75.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 08:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對百和(9938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.8元下修至4.74元，其中最高估值5.08元，最低估值4.35元，預估目標價為75.6元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.08(5.08)5.745
最低值4.35(4.35)4.55
平均值4.72(4.76)5.45
中位數4.74(4.8)5.575

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值15,577,00018,530,00016,036,310
最低值13,340,00014,994,12016,036,310
平均值14,716,12016,541,69016,036,310
中位數14,979,00016,359,00016,036,310

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.955.16.915.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,445,20316,270,38618,287,78614,645,277

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9938/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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