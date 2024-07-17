鉅亨速報 - Factset 最新調查：百和(9938-TW)EPS預估上修至4.74元，預估目標價為75.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對百和(9938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.62元上修至4.74元，其中最高估值5.08元，最低估值4.35元，預估目標價為75.6元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.08(4.94)
|5.74
|5
|最低值
|4.35(4.35)
|4.5
|5
|平均值
|4.72(4.63)
|5.34
|5
|中位數
|4.74(4.62)
|5.57
|5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15,580,000
|17,103,000
|16,036,310
|最低值
|13,340,000
|14,994,120
|16,036,310
|平均值
|14,716,550
|16,130,030
|16,036,310
|中位數
|14,979,000
|16,211,500
|16,036,310
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.95
|5.1
|6.91
|5.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|12,445,203
|16,270,386
|18,287,786
|14,645,277
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9938/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：光寶科(2301-TW)EPS預估上修至5.88元，預估目標價為114.5元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)目標價調升至145元，幅度約3.57%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估上修至2元，預估目標價為25元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至3.08元，預估目標價為195元
鉅亨號貼文看更多
下一篇