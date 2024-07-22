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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至41.9元，預估目標價為1210元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:10

根據FactSet最新調查，共39位分析師，對台積電(2330-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.66元上修至41.9元，其中最高估值44.5元，最低估值39.18元，預估目標價為1210元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值44.5(44.5)58.976.3865.85
最低值39.18(38.86)47.1555.7865.85
平均值41.81(41.53)53.0363.2365.85
中位數41.9(41.66)52.4563.1465.85

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值2,925,814,0003,828,591,3505,067,499,130
最低值2,720,696,7403,189,632,0003,555,000,000
平均值2,807,866,5003,463,561,9804,058,208,040
中位數2,808,101,0003,477,698,5804,057,000,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS32.3439.223.0119.97
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,161,735,8412,263,891,2921,587,415,0371,339,254,811

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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