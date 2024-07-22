鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電(2330-TW)EPS預估上修至41.9元，預估目標價為1210元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:10
根據FactSet最新調查，共39位分析師，對台積電(2330-TW)做出2024年EPS預估：中位數由41.66元上修至41.9元，其中最高估值44.5元，最低估值39.18元，預估目標價為1210元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|44.5(44.5)
|58.9
|76.38
|65.85
|最低值
|39.18(38.86)
|47.15
|55.78
|65.85
|平均值
|41.81(41.53)
|53.03
|63.23
|65.85
|中位數
|41.9(41.66)
|52.45
|63.14
|65.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2,925,814,000
|3,828,591,350
|5,067,499,130
|最低值
|2,720,696,740
|3,189,632,000
|3,555,000,000
|平均值
|2,807,866,500
|3,463,561,980
|4,058,208,040
|中位數
|2,808,101,000
|3,477,698,580
|4,057,000,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|32.34
|39.2
|23.01
|19.97
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,161,735,841
|2,263,891,292
|1,587,415,037
|1,339,254,811
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2330/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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