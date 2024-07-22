〈台幣〉重挫叩32.9元關卡 收貶1.18角至32.848元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-22 16:48

受到台股加權指數再度暴跌 612 點衝擊，新台幣今 (22) 日一度重貶達 1.5 角，不僅直破 32.8 元價位，最低更來到 32.88 元，終場收在 32.848 元，貶值 1.18 角，創 2016 年 3 月以來新低，台北外匯經紀公司成交值 16.29 億美元。

新台幣以 32.73 元平盤開出後，盤中越走越低，午盤過後低見 32.88 元，隨後緩和貶勢，收在 32.848 元，貶值 1.18 角，全日高低價差 1.5 角。

觀察主要亞幣，以新台幣貶值 0.36% 最多，人民幣小貶 0.06%，星元和港幣處平盤附近，韓元和泰銖貶逾 0.1%，日元則是逆勢升值超過 0.4%。

法人分析，美國通膨、就業數據已降溫，市場普遍預期聯準會 9 月會降息，有助風險性資產偏好，惟川普發言不確定性高，加上美國總統拜登宣布放棄爭取競選連任，並支持賀錦麗，料台股短線震盪但將加速止穩。