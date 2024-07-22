鉅亨速報 - Factset 最新調查：陽明(2609-TW)目標價調升至88元，幅度約11.39%
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 18:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對陽明(2609-TW)提出目標價估值：中位數由79元上修至88元，調升幅度11.39%。其中最高估值110元，最低估值52元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予陽明(2609-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立3位、保守悲觀0位。
陽明(2609-TW)今(22日)收盤價為58.6元。近5日股價下跌5.94%，相關航 運 業近5日下跌4.58%，集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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