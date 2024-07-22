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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)目標價調升至93.5元，幅度約3.89%

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對華通(2313-TW)提出目標價估值：中位數由90元上修至93.5元，調升幅度3.89%。其中最高估值105元，最低估值36元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予華通(2313-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀1位。

華通(2313-TW)今(22日)收盤價為79元。近5日股價下跌7.82%，相關零組件業近5日下跌7.52%，集中市場加權指數下跌6.79%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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