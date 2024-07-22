〈台新銀攻九州〉福岡支行卡位台積效應 未選熊本設點有二大考量

鉅亨網記者陳于晴 日本福岡 2024-07-22 15:26

對於選擇在福岡設立支行，而非台積電所落腳的熊本，主要有二大考量，首先，熊本地區以前是農地，土地變更執照與興建程序相當繁瑣，耗時較長，且當地的不動產買賣動能有點供不應求，無法進一步拓增供給量，能承作的業務範圍有限。

其次，福岡是九州地區的金融、經濟活動重鎮，下方是熊本，左朝佐賀、右往大分，具備地理交通優勢，機場也相當便捷，有助銀行未來開拓業務；福岡與熊本的位置，相當於「新竹市與竹科園區」，各家銀行選擇在市區還是園區內設據點，都有各自的考量。

台新銀行福岡支行已於 2023 年 11 月 27 日取得日本金融廳正式核准，並於 2024 年 4 月 23 日正式開業，是繼東京分行後台新銀行在日本設立的第二個服務據點。

福岡支行座落於福岡的核心地標「Tenjin Business Center 天神商業中心」大樓，鄰近福岡市政府，地下二樓直通地鐵天神站，除台新銀行外，亦有多家日本大型企業進駐，地理位置優越便利。

福岡支行營業項目多元，業務內容包括存款、匯款、企業融資、不動產擔保放款以及聯貸等各類金融專業服務，未來將以福岡為中心，服務西日本及九州地區之台灣自然人、法人及日本當地企業。

台新銀行表示，本次選定在福岡設立據點，具有指標性的意義，福岡不僅是日本第七大城市，在宜居性、年輕人口比例及新創企業數量等都在全國名列前茅。