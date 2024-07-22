兆豐證券大同分公司遷址 鄰近金主雲集的迪化商圈

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-22 19:51

為提供客戶更優質的服務環境，兆豐證券位於寧夏商圈的大同分公司遷入新址 (台北市延平北路二段 96 號 5 樓)，除了融入環境永續和友善新服務概念，營業據點的裝修也從客戶體驗出發，進一步整合虛實服務。

兆豐證券大同分公司迄今成立 26 年，兆豐證董事長陳佩君表示，感謝客戶的一路相挺，共同見證大同分公司成長，新的空間設計從客戶體驗出發，並展現專業服務的溫度，以期落實公平待客原則。

兆豐證券大同分公司新址鄰近迪化街市場，是人潮匯集之處，空間色系為兆豐金融集團企業識別系統的金色和紫紅，傳遞出兆豐金融集團大氣又優雅的品牌形象；空間也體現公平待客的精神，設置金融友善服務櫃台。

除視覺設計外，兆豐證券在設備採購上落實節能減碳，例如採用全室 LED 照明燈具、一級省電空調、節水設備等，落實集團「致力淨零排放，善盡環境永續」目標。

主管機關甫公布 113 年公平待客評核結果，在公平待客的表現上，兆豐證券獲主管機關肯定為前 25% 券商，也是唯一一家連續四度入選前 25% 的大型綜合券商。