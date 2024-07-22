盤後速報 - 安泰銀(2849)次交易(23)日除息0.38元，參考價14.52元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
安泰銀(2849-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.38元。
首日參考價為14.52元，相較今日收盤價14.90元，息值合計為0.38元，股息殖利率2.55%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|14.90
|0.38
|2.55%
|0.0
|2023/07/18
|15.45
|0.4
|2.59%
|0.0
|2022/07/19
|15.1
|0.73
|4.83%
|0.0
|2021/08/03
|16.8
|0.73
|4.35%
|0.0
|2020/07/28
|15.1
|0.73
|4.83%
|0.0
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