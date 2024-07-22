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鉅亨速報

盤後速報 - 安泰銀(2849)次交易(23)日除息0.38元，參考價14.52元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

安泰銀(2849-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.38元。

首日參考價為14.52元，相較今日收盤價14.90元，息值合計為0.38元，股息殖利率2.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 14.90 0.38 2.55% 0.0
2023/07/18 15.45 0.4 2.59% 0.0
2022/07/19 15.1 0.73 4.83% 0.0
2021/08/03 16.8 0.73 4.35% 0.0
2020/07/28 15.1 0.73 4.83% 0.0

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