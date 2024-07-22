盤後速報 - 統一證(2855)次交易(23)日除息1.32元，參考價27.33元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
統一證(2855-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.32元。
首日參考價為27.33元，相較今日收盤價28.65元，息值合計為1.32元，股息殖利率4.61%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|28.65
|1.32
|4.61%
|0.0
|2023/06/20
|17.75
|0.39
|2.2%
|0.0
|2022/07/12
|17.5
|1.89
|10.8%
|0.0
|2021/08/26
|26.15
|1.5
|5.74%
|0.4
|2020/08/04
|16.25
|1.0
|6.15%
|0.2
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 大江(8436)次交易(23)日除息7元，參考價144.5元
- 盤後速報 - 福貞-KY(8411)次交易(23)日除息0.08元，參考價14.27元
- 盤後速報 - 台虹(8039)次交易(23)日除權息1.38元，參考價55.14元
- 盤後速報 - 現觀科(6906)次交易(23)日除息3元，參考價143.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇