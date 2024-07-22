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鉅亨速報

盤後速報 - 統一證(2855)次交易(23)日除息1.32元，參考價27.33元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

統一證(2855-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.32元。

首日參考價為27.33元，相較今日收盤價28.65元，息值合計為1.32元，股息殖利率4.61%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 28.65 1.32 4.61% 0.0
2023/06/20 17.75 0.39 2.2% 0.0
2022/07/12 17.5 1.89 10.8% 0.0
2021/08/26 26.15 1.5 5.74% 0.4
2020/08/04 16.25 1.0 6.15% 0.2

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