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鉅亨速報

盤中速報 - 金融保險類股表現疲軟，跌幅2.45%，總成交額101.09億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:04

台股今日金融保險業類股表現疲軟，19日10:04相關指數下跌2.45%，總成交額101.09億元，大盤占比4.69%。

該產業上漲家數6、下跌家數38、平盤家數2。領跌個股安泰銀(2849-TW)19日10:02股價下跌0.5元，報14.65元，跌幅3.3%。

金融保險近5日下跌1.42%，集中市場加權指數下跌4.07%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 金融保險 集中市場加權指數
近一週 -1.42% -4.07%
近一月 +6.17% +2.82%
近三月 +17.76% +15.26%
近六月 +28.73% +35.82%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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