盤後速報 - 台中銀(2812)次交易(23)日除權息0.96元，參考價18.13元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
台中銀(2812-TW)次交易(23)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.56元，合計股利0.96元。
首日參考價為18.13元，相較今日收盤價19.55元，權息值合計為1.42元，股息殖利率2.05%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|19.55
|0.4
|2.05%
|0.56
|2023/07/18
|15.75
|0.3
|1.9%
|0.42000000000000004
|2022/07/19
|13.7
|0.25
|1.82%
|0.5
|2021/08/31
|12.2
|0.24
|1.97%
|0.45
|2020/08/26
|12.1
|0.28
|2.31%
|0.52
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 大江(8436)次交易(23)日除息7元，參考價144.5元
- 盤後速報 - 福貞-KY(8411)次交易(23)日除息0.08元，參考價14.27元
- 盤後速報 - 台虹(8039)次交易(23)日除權息1.38元，參考價55.14元
- 盤後速報 - 現觀科(6906)次交易(23)日除息3元，參考價143.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇