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鉅亨速報

盤後速報 - 台中銀(2812)次交易(23)日除權息0.96元，參考價18.13元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

台中銀(2812-TW)次交易(23)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.4元，股票股利0.56元，合計股利0.96元。

首日參考價為18.13元，相較今日收盤價19.55元，權息值合計為1.42元，股息殖利率2.05%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 19.55 0.4 2.05% 0.56
2023/07/18 15.75 0.3 1.9% 0.42000000000000004
2022/07/19 13.7 0.25 1.82% 0.5
2021/08/31 12.2 0.24 1.97% 0.45
2020/08/26 12.1 0.28 2.31% 0.52

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