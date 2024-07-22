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機構：輝達中國特供晶片H20恐遭禁售 造成120億美元損失

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 19:20

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機構：輝達中國特供晶片H20恐遭禁售 造成120億美元損失

據 QUARTZ 報道，傑富瑞 (Jefferies) 在給客戶的一份報告中稱，美國正在考慮實施新的貿易限制，這可能會阻止輝達 (NVDA-US) 銷售其中國特供版的 HGX-H20 AI GPU。這是美國政府限制中國取得先進人工智慧技術計畫的一部分，如果實施，輝達可能會損失約 120 億美元的營收。

Nvidia 的新型 HGX H20 GPU 旨在符合美國出口規則，同時仍提供足夠的 AI 效能。它們提供高達 296 INT8 TOPS/FP8 TFLOPS、96 GB HBM3 記憶體和 4.0 TB/s 記憶體頻寬，使其能夠與入門級 AI 處理器競爭。

美國立法人士擔憂，儘管表面上看起來不太強大，但 HGX H20 由於更好的記憶體性能，在實際應用中，優於其直接競爭對手華為的 Ascend 920 系列 AI 處理器。

Jefferies 的報告認為，當美國 10 月審查其半導體出口政策時，Nvidia 的 H20 產品可能會面臨銷售禁令。該禁令可以採取多種形式，包括針對特定產品的禁令、降低晶片的運算能力、或限制其記憶體容量。

大多數中國人工智慧公司都在輝達的 CUDA 平台上開發了應用生態系統，因此過渡到其他平台 (例如華為 Ascend) 將既昂貴又耗時。鑑於 HGX H20 GPU 與 Nvidia 的 CUDA 平台完全相容，儘管其速度明顯慢於全功能 H100，但它仍然是許多公司和應用程式的首選。

有報導稱，儘管存在出口管制，中國企業還是能透過中介機構以及從 Google(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 等公司租用雲端伺服器，獲得了用於人工智慧和高效能運算的先進 Nvidia GPU。

報告認為，美國也可能將出口限制擴大到其他亞洲國家，例如馬來西亞、印尼、泰國，以及潛在的海外中國公司。然而，執行這些擴展的控制措施將是複雜的，並且有效實施具有挑戰性。

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輝達AI中國特供晶片美中貿易戰H20

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