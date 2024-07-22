〈台新銀攻九州〉東京分行「三本柱」業績看俏 不動產投資旺授信金額翻倍
鉅亨網記者陳于晴 日本福岡 2024-07-22 14:58
台積電 (2330-TW) 進駐熊本，掀起供應商爭相赴日，台新銀行瞄準商機，開設福岡出張所（支行），台新銀東京分行行長高森幸太郎今（22）日受訪時透露，東京分行營運「三本柱」聯貸、企業營運資金及不動產投資，帶動業績快速成長。
其中，不動產投資越來越熱絡，台新銀行海外事業處資深副總經理張俊明表示，企業、國人需求大增，東京分行授信金額呈翻倍，佔比提升至 5 成左右，與國際聯貸幾乎各占一半。
張俊明說明，台新東京分行成立 8 年，不動產業務後期成長快速，授信金額占比已經來到一半之多，相較前期只有 1、2 成，現在已是翻倍成長，累積件數超過 120 件，基於支行資源、人力有限，希望不動產授信金額至少落在 1 億至 3 億日元以上。
高森幸太郎表示，台新銀行東京分行「三本柱」中，第一大本柱是國際聯貸案，也是東京分行主要業務，包含飛機、輪船、基建等；第二是企業營運資金，許多台資企業到日本設立子公司，要蓋廠房、宿舍等，流動資金需求大，台新就會提供放貸服務。
第三則是不動產投資業務，近年來，不論是企業或一般人，台灣人來日本投資不動產越來越多，從小額到上億日元，標的相當廣泛，也有台灣飯店業者看準商機，將營運觸角延伸至福岡。
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