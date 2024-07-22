〈台新銀攻九州〉東京分行「三本柱」業績看俏 不動產投資旺授信金額翻倍

鉅亨網記者陳于晴 日本福岡 2024-07-22 14:58

其中，不動產投資越來越熱絡，台新銀行海外事業處資深副總經理張俊明表示，企業、國人需求大增，東京分行授信金額呈翻倍，佔比提升至 5 成左右，與國際聯貸幾乎各占一半。

張俊明說明，台新東京分行成立 8 年，不動產業務後期成長快速，授信金額占比已經來到一半之多，相較前期只有 1、2 成，現在已是翻倍成長，累積件數超過 120 件，基於支行資源、人力有限，希望不動產授信金額至少落在 1 億至 3 億日元以上。

高森幸太郎表示，台新銀行東京分行「三本柱」中，第一大本柱是國際聯貸案，也是東京分行主要業務，包含飛機、輪船、基建等；第二是企業營運資金，許多台資企業到日本設立子公司，要蓋廠房、宿舍等，流動資金需求大，台新就會提供放貸服務。