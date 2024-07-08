台新金上半年賺破百億 台股量價齊揚助攻證券業務
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-08 18:50
台新金 (2887-TW) 今 (8) 日公布 6 月自結稅後純益 24.7 億元，月增 76.4%；累計上半年稅後純益 105.8 億元，年增 19%，每股稅後純益 0.77 元。其中，主要子公司台新銀行獲利動能穩健，證券業務受惠台股量價齊揚，承銷業務收入顯著增加。
台新銀行 6 月稅後純益 15.2 億元，上半年稅後純益為 86.3 億元，核心業務獲利動能持續穩健，累計稅後純益較去年同期成長 8.6%；資產品質維持穩健，截至 6 月底逾放比為 0.11%，備抵呆帳覆蓋率為 1137.95%。
台新證券 6 月稅後純益 4.1 億元，較上月成長，主因證券市場指數上漲，致公司營業證券評價利益增加，及承銷業務成長，致公司承銷業務收入增加；累計前 6 月稅後純益 14.9 億元，較去年同期成長，主因今年證券市場指數上漲，且成交量較去年成長，致公司營業證券評價利益及經紀手續費收入增加，承銷業務成長。
台新人壽 6 月稅後純益 2.9 億元，主因股票資本利得及股利收入增加；累計稅後純益 13.1 億元，較去年同期增加，主因今年股票資本利得及兌換利益影響。
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