台股上市市值單日蒸發2兆元 證交所信心喊話：基本面具韌性

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-22 16:58

受到資安危機及拜登退出美國總統大選影響，台股今（22）日引爆恐慌性賣壓，爆量急殺逾 600 點，退守 22000 點關卡，上市公司市值蒸發 2 兆元，證交所出面信心喊話，強調基本面仍具韌性，若股市發生非理性連續下跌，不排除祭出各項穩定措施。

加權指數今天終場下跌 612.27 點，跌幅 2.68%，以 22,256.99 點作收，成交值為 5,500.73 億元，亞洲主要市場普遍下挫。



美國總統候選人川普的貿易保護主張，微軟資安供應商 CrowdStrike 於 7 月 18 日爆發資安漏洞，全球性電腦系統當機引發市場恐慌情緒導致科技股賣壓，美國四大指數 7 月 19 日全數走跌；加上美國總統拜登昨（21）日宣布退出美國總統大選，政經局勢的不確定性亦添資本市場變數。

證交所指出，近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內加權指數多會與全球市場連動。



觀察國內情勢，國發會景氣燈號四月及五月皆為黃紅燈，台灣產業景氣持續回溫；各主要預測機構認為 2024 年國內經濟成長率可望超過 3%，顯示我國總體經濟層面表現亦佳。

此外，觀察六月份全體上市公司營收總計 3 兆 3,981 億元，較去（2023）年同期成長 11.83%，另累計營收總計 19 兆 2,097 億元，較去年同期成長 10.43%，展現我國上市公司營運韌性。