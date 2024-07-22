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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為43.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 14:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.8元下修至0.65元，其中最高估值1.42元，最低估值-0.64元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.42(2.02)3.784.42
最低值-0.64(-0.64)1.291.73
平均值0.44(0.58)2.652.68
中位數0.65(0.8)2.62.51

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值119.63億123.06億122.56億
最低值108.33億104.36億106.64億
平均值113.70億115.28億115.46億
中位數114.03億115.61億117.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-6.07-0.912.26-0.68-3.65
營業收入104.95億93.72億124.37億127.62億107.06億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAA

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