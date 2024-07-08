鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至0.02元，預估目標價為42.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.22元上修至0.02元，其中最高估值2.02元，最低估值-1.19元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.02(2.02)
|3.77
|2.82
|最低值
|-1.19(-1.19)
|0.5
|1.17
|平均值
|0.27(0.12)
|2.48
|2.06
|中位數
|0.02(-0.22)
|2.56
|1.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|120.92億
|128.24億
|122.56億
|最低值
|102.77億
|100.31億
|106.92億
|平均值
|112.07億
|114.50億
|115.99億
|中位數
|110.40億
|112.77億
|117.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.07
|-0.91
|2.26
|-0.68
|-3.65
|營業收入
|104.95億
|93.72億
|124.37億
|127.62億
|107.06億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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