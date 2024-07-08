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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至0.02元，預估目標價為42.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.22元上修至0.02元，其中最高估值2.02元，最低估值-1.19元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.02(2.02)3.772.82
最低值-1.19(-1.19)0.51.17
平均值0.27(0.12)2.482.06
中位數0.02(-0.22)2.561.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值120.92億128.24億122.56億
最低值102.77億100.31億106.92億
平均值112.07億114.50億115.99億
中位數110.40億112.77億117.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-6.07-0.912.26-0.68-3.65
營業收入104.95億93.72億124.37億127.62億107.06億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAA

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