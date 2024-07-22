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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commvault Systems IncCVLT-US的目標價調升至133元，幅度約8.13%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 18:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Commvault Systems Inc(CVLT-US)提出目標價估值：中位數由123元上修至133元，調升幅度8.13%。其中最高估值140元，最低估值98元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Commvault Systems Inc評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Commvault Systems Inc今(22日)收盤價為121.08元。近5日股價下跌8.13%，標普指數下跌1.97%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股CVLT市場預估目標價

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Commvault Systems Inc121.08-0.08%

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