search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為21.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 12:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.68元上修至1.71元，其中最高估值2.01元，最低估值1.5元，預估目標價為21.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.01(1.88)2.372.71
最低值1.5(1.5)1.962.38
平均值1.73(1.7)2.22.51
中位數1.71(1.68)2.222.47

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值27.70億32.35億36.48億
最低值25.70億28.79億31.47億
平均值26.68億30.54億33.55億
中位數26.52億29.80億33.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.671.392.161.921.46
營業收入44.23億36.20億40.64億59.06億61.39億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSAC

相關行情

台股首頁我要存股
Banco Santander Chile SA - ADR20.23-1.46%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty