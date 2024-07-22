鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)EPS預估上修至1.71元，預估目標價為21.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 12:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.68元上修至1.71元，其中最高估值2.01元，最低估值1.5元，預估目標價為21.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.01(1.88)
|2.37
|2.71
|最低值
|1.5(1.5)
|1.96
|2.38
|平均值
|1.73(1.7)
|2.2
|2.51
|中位數
|1.71(1.68)
|2.22
|2.47
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|27.70億
|32.35億
|36.48億
|最低值
|25.70億
|28.79億
|31.47億
|平均值
|26.68億
|30.54億
|33.55億
|中位數
|26.52億
|29.80億
|33.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.67
|1.39
|2.16
|1.92
|1.46
|營業收入
|44.23億
|36.20億
|40.64億
|59.06億
|61.39億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander Chile SA - ADR(BSAC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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