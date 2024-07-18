鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至0.63元，預估目標價為44.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.28元上修至0.63元，其中最高估值2.37元，最低估值-1.19元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.37(2.37)
|3.78
|4.42
|最低值
|-1.19(-1.19)
|0.5
|1.17
|平均值
|0.56(0.41)
|2.59
|2.51
|中位數
|0.63(0.28)
|2.63
|2.62
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|120.72億
|123.09億
|122.56億
|最低值
|108.33億
|104.49億
|106.92億
|平均值
|113.57億
|115.21億
|115.66億
|中位數
|112.75億
|114.31億
|117.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-6.07
|-0.91
|2.26
|-0.68
|-3.65
|營業收入
|104.95億
|93.72億
|124.37億
|127.62億
|107.06億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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