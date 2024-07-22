〈日股盤後〉日經指數4連跌 失守4萬關卡 80%以上股票下跌
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 14:55
日股日經指數周一 (22 日) 持續下挫，為連續第 4 個交易日收黑，並且在 3 周以來首度跌破 4 萬點關卡，指數報今年 6 月 28 日以來新低。
日經指數收盤跌 464.79 點或 1.16%，收 39599 點。東證指數挫 1.16% 或 33.30 點，收 2827.53 點，連續第 3 個交易日下跌。
由於美國股市下跌，東京市場開盤即見賣壓，半導體股及其他電氣及精密設備相關股票走弱，跌勢逐步擴大。
拜登宣布退出美國總統大選後，川普交易也出現了平倉的舉動，導致股市全面拋售，主板市場 80% 以上股票下跌。
分產業來看，精密設備、航運、電力設備、機械和採礦業下降，只有陸路運輸、漁業 / 農林業、食品、紙漿 / 造紙和零售四個行業有所上升。在東京證券交易所主要市場，14% 的股票上漲，而 83% 的股票下跌。
日經 225 指數當天漲幅最大的是 Teijin Ltd. 上漲 4.00%，收 1430.50 日元。東日本旅客鐵道株式會社 上漲 2.94% ，收於 2779.50 日元。跌幅最大的是富士電機，尾盤下跌 5.53%，報 8435.00 日元。 Hoya Cor 下跌 5.42% ，收在 18850.00 日元，Hitachi Ltd 下跌 4.71% 收 3,461.00 日元。
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