干預有成效？日元空頭大撤退 規模創13年來最高
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 15:42
美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至 7 月 16 日的一週內，對沖基金減少了 3,8025 份日元淨空頭部位合約，為 2011 年 3 月以來最多。
儘管對沖基金仍有 76,588 份看空日元合約，但這一轉變恰逢日元情緒改善，上周日元兌美元匯率已彈升至 6 月初以來的最高，對沖基金也隨之在動蕩的一周交易中撤出。
東京大和證券公司高級貨幣市場策略師 Yukio Ishizuki 表示，「在日本採取一系列干預措施後，日元拋售需求已所剩無幾。」他還認為，在日本央行 7 月 31 日做出政策決定之前，平倉日元空頭部位的趨勢似乎將成為主流。
交易員面臨的下一個重大考驗將於本月底到來，屆時聯準會和日本央行將發布政策決定。日本央行的任何鴿派暗示，都可能被視為恢復做空日元的理由。
CFTC 數據顯示，資產管理公司也削減了一年來最大的日元空頭部位。
根據日經新聞報導，三菱 UFJ 信託銀行的資金外匯部的高級調查員岡田佑介表示：「最近數天情況可能發生了變化」。他指出：「雖然日美利差仍然巨大，但如果轉向日元一天內升值幾日元的方向，日元的套利交易的收益就會喪失，出現放棄日元做空的投機者也不稀奇」。
日經新聞報導，目前尚不清楚投機資金是否繼續削減日元的空頭持倉。市場相關人士為了尋找方向，已經將目光投向了 7 月 30、31 日的日本央行貨幣政策會議。
隨着日本 6 月份消費者物價連續第二個月加速上漲，使日本央行升息的理由越來越充分。彭博社上月的一項調查顯示，約三分之一的日本央行觀察人士預計 7 月 31 日借貸成本將上漲。
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