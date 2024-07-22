干預有成效？日元空頭大撤退 規模創13年來最高

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 15:42

在日本當局疑似干預匯市以提振日元之後，對沖基金以驚人的速度削減對對日元的做空押注。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，截至 7 月 16 日的一週內，對沖基金減少了 3,8025 份日元淨空頭部位合約，為 2011 年 3 月以來最多。

儘管對沖基金仍有 76,588 份看空日元合約，但這一轉變恰逢日元情緒改善，上周日元兌美元匯率已彈升至 6 月初以來的最高，對沖基金也隨之在動蕩的一周交易中撤出。

據估計，日本本月在連續兩個交易日中花費了 5.64 兆日元，將日元從 38 年以來的低點拉抬。

東京大和證券公司高級貨幣市場策略師 Yukio Ishizuki 表示，「在日本採取一系列干預措施後，日元拋售需求已所剩無幾。」他還認為，在日本央行 7 月 31 日做出政策決定之前，平倉日元空頭部位的趨勢似乎將成為主流。

CFTC 數據顯示，資產管理公司也削減了一年來最大的日元空頭部位。

根據日經新聞報導，三菱 UFJ 信託銀行的資金外匯部的高級調查員岡田佑介表示：「最近數天情況可能發生了變化」。他指出：「雖然日美利差仍然巨大，但如果轉向日元一天內升值幾日元的方向，日元的套利交易的收益就會喪失，出現放棄日元做空的投機者也不稀奇」。

日經新聞報導，目前尚不清楚投機資金是否繼續削減日元的空頭持倉。市場相關人士為了尋找方向，已經將目光投向了 7 月 30、31 日的日本央行貨幣政策會議。