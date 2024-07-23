韓科技業震撼彈！Kakao創辦人涉操縱市場 遭發逮捕令

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:13

韓國法院周一 (22 日) 以操縱市場罪對 Kakao 創辦人、韓國首富金範洙 (Brian Kim) 發出逮捕令，理由是擔心證據被銷毀和潛逃。

首爾南部法院認為，金範洙涉嫌在 Kakao 及其子公司 Kakao Entertainment Corp. 在 2023 年 2 月收購 SM 娛樂的過程中，投入 2400 億韓元 (約 1.73 億美元) 購入 SM 娛樂股份，以抬高股價，妨礙競爭對手 HYBE 的公開收購。

金範洙和 Kakao 發言人一再否認這些指控，並表示收購 SM 期間沒有發生任何非法活動。Kakao 發言人周一拒絕就逮捕令發表評論。

金範洙於 2006 年創立了 Kakao 公司，並在四年後推出了巨大成功的 KakaoTalk 應用程式。隨後將業務擴展至多種服務領域，包括網路銀行、購物、遊戲和叫車服務，也讓金範洙的身家衝上 132 億美元，超車三星李在鎔。

根據公平貿易委員會和該公司的數據，Kakao 目前是韓國資產第 15 大企業集團，擁有 124 家附屬公司，這種快速擴張引起了監管機構的審查與批評。

不過，Kakao 資訊長以及涉嫌同謀的私募基金 One Asia Partners 公司代表先前就因同樣罪嫌遭檢方逮捕起訴，不過先後皆獲得保釋。