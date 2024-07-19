美銀：面對「川普交易」與利率不確定性 日股波動可能增加

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:20

美國銀行分析師指出，在人們猜測川普當選美國總統機率上升，以及美國利率下降的作用下，日本股市可能在夏季面臨波動。

在美國利率下降的預期下，全球資金轉向對經濟更敏感的行業，在日本股市，過去幾天也出現了類似的轉變，投資者選擇買進中小型個股，而不是權重龍頭股。

美銀表示，對川普當選美國總統的預期日益增加，也推動了所謂的「川普交易」，這加劇了資金從科技領域，轉向成長敏感產業的趨勢。

大型龍頭股 (尤其是科技股) 是過去一年日本股市的主要驅動力，日經 225 指數上周飆升至 42000 點上方的歷史新高，東證指數也在 7 月創下新高。

儘管這兩個指數在最近幾個交易日均從高點大幅下跌，但 2024 年迄今仍上漲約 20%。

美國銀行預期，日本市場在經歷了 7 月至 9 月的潛在波動之後，10 月至 12 月更有可能上漲，「屆時日本央行、聯準會和美國總統選舉的前景，將更加清晰。」