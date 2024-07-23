〈台股開盤〉連挫4天後大反彈逾500點 台積電漲3%穩住多頭
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-23 09:45
美股昨 (22) 日回神，加上台積電開盤即大漲 25 元，聯發科、鴻海也紛紛開紅盤，帶動台股指數今 (23) 日早盤反彈超過 500 點，最高漲至 22762.56 點，預估成交量 4200 億元。除電子權值股回神，重電、營建族群今天也都走強。
權值股今天群起反彈，台積電 (2330-TW) 開盤大漲 25 元，最高漲至 970 元，漲幅約 3%，鴻海 (2317-TW) 大漲逾 3%，再度站回 200 大關，聯發科 (2454-TW) 也漲逾 2%。日月光 (3711-TW) 漲逾 3%，台達電 (2308-TW) 則漲逾 2%。
重電族群今天走強，華城 (1519-TW) 大漲逾半根停板，大同 (2371-TW) 漲逾 2%，士電 (1503-TW) 及東元 (1504-TW) 漲逾 1%，亞力 (1514-TW) 與中興電 (1513-TW) 也都有所表態。
營建族群今天也紅通通，紛紛強勢表態，京城 (2524-TW)、欣巴巴 (9906-TW)、國產 (2504-TW)、隆大 (5519-TW) 及上曜 (1316-TW) 漲逾半根停板，櫻花建 (2539-TW)、日勝生 (2547-TW)、三地開發 (1438-TW) 以及寶徠 (1805-TW) 也都有超過 4% 的漲幅。
個股方面，昇鈦 (3229-TW)、聯策 (6658-TW)、佳和(1449-TW) 以及光麗 - KY(6431-TW) 亮燈漲停，一詮 (2486-TW)、海悅(2348-TW)、大量(3167-TW)、新日興(3376-TW)、嘉澤(3533-TW) 及智原 (3035-TW) 也都漲逾半根停板。
美股四大指數全面收漲，道瓊指數上漲 127.91 點，或 0.32%，收 40415.44 點。那斯達克指數上漲 280.63 點，或 1.58%，收 18007.57 點。S&P 500 指數上漲 59.41 點，或 1.08%，收 5564.41 點。費城半導體指數上漲 210.67 點，或 4.00%，收 5477.83 點。
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