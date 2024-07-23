〈台股開盤〉連挫4天後大反彈逾500點 台積電漲3%穩住多頭

美股昨 (22) 日回神，加上台積電開盤即大漲 25 元，聯發科、鴻海也紛紛開紅盤，帶動台股指數今 (23) 日早盤反彈超過 500 點，最高漲至 22762.56 點，預估成交量 4200 億元。除電子權值股回神，重電、營建族群今天也都走強。