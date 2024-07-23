search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

〈台股開盤〉連挫4天後大反彈逾500點 台積電漲3%穩住多頭

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-23 09:45

cover image of news article
美股回神、電子權值股助攻，台股反彈超過500點。(圖：shutterstock)

美股昨 (22) 日回神，加上台積電開盤即大漲 25 元，聯發科、鴻海也紛紛開紅盤，帶動台股指數今 (23) 日早盤反彈超過 500 點，最高漲至 22762.56 點，預估成交量 4200 億元。除電子權值股回神，重電、營建族群今天也都走強。 

權值股今天群起反彈，台積電 (2330-TW) 開盤大漲 25 元，最高漲至 970 元，漲幅約 3%，鴻海 (2317-TW) 大漲逾 3%，再度站回 200 大關，聯發科 (2454-TW) 也漲逾 2%。日月光 (3711-TW) 漲逾 3%，台達電 (2308-TW) 則漲逾 2%。 

重電族群今天走強，華城 (1519-TW) 大漲逾半根停板，大同 (2371-TW) 漲逾 2%，士電 (1503-TW) 及東元 (1504-TW) 漲逾 1%，亞力 (1514-TW) 與中興電 (1513-TW) 也都有所表態。 

營建族群今天也紅通通，紛紛強勢表態，京城 (2524-TW)、欣巴巴 (9906-TW)、國產 (2504-TW)、隆大 (5519-TW) 及上曜 (1316-TW) 漲逾半根停板，櫻花建 (2539-TW)、日勝生 (2547-TW)、三地開發 (1438-TW) 以及寶徠 (1805-TW) 也都有超過 4% 的漲幅。 

個股方面，昇鈦 (3229-TW)、聯策 (6658-TW)、佳和(1449-TW) 以及光麗 - KY(6431-TW) 亮燈漲停，一詮 (2486-TW)、海悅(2348-TW)、大量(3167-TW)、新日興(3376-TW)、嘉澤(3533-TW) 及智原 (3035-TW) 也都漲逾半根停板。 

美股四大指數全面收漲，道瓊指數上漲 127.91 點，或 0.32%，收 40415.44 點。那斯達克指數上漲 280.63 點，或 1.58%，收 18007.57 點。S&P 500 指數上漲 59.41 點，或 1.08%，收 5564.41 點。費城半導體指數上漲 210.67 點，或 4.00%，收 5477.83 點。 

文章標籤

台股開盤美股台積電重電營建

相關行情

台股首頁我要存股
台積電9642.66%
上曜20.86.39%
日月光投控1735.49%
台達電3873.61%
華城9226.59%
大同51.82.78%
士電290.53.75%
東元49.052.19%
亞力152.53.04%
中興電214.52.39%
京城79.210.00%
欣巴巴16510.00%
國產51.67.39%
隆大579.62%
櫻花建74.83.89%
鴻海2003.90%
日勝生11.754.44%
三地開發75.57.40%
寶徠20.954.23%
晟鈦27.69.96%
聯策66.39.95%
佳和19.59.86%
光麗-KY18.39.25%
一詮1318.26%
海悅364.59.95%
大量68.87.17%
新日興225.54.88%
嘉澤14806.47%
聯發科12502.04%
智原3324.24%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
海悅

66.67%

勝率
偏強
欣巴巴

80.95%

勝率
偏強
京城

86.67%

勝率
偏強
隆大

88%

勝率
偏強
國產

90.48%

勝率
偏強
日勝生

72.73%

勝率

#波段上揚股

偏強
欣巴巴

80.95%

勝率
偏強
京城

86.67%

勝率
偏強
隆大

88%

勝率
偏強
國產

90.48%

勝率
偏強
寶徠

75%

勝率
偏強
日勝生

72.73%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
國產

90.48%

勝率
偏弱
佳和

75%

勝率
中強短弱
亞力

89.47%

勝率
中強短弱
士電

73.68%

勝率
中強短弱
新日興

75%

勝率

#帶量突破均線糾結

中強短弱
一詮

71.43%

勝率
偏強
國產

90.48%

勝率
偏弱
佳和

75%

勝率
偏強
寶徠

75%

勝率

#低檔佈局訊號

偏弱
東元

68.18%

勝率
中強短弱
一詮

71.43%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty