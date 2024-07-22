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〈台股開盤〉暴跌逾600點 連環跌愈跌愈心慌 回測季線22140點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-22 10:16

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〈台股開盤〉暴跌逾600點 連環跌愈跌愈心慌 回測季線22140點。(鉅亨網資料照)

拜登在台灣今 (22) 日凌晨發出退選聲明，改由支持賀錦麗參選總統，再度增添美國年底選舉的不確定性，台股今日開盤即一路下探，市場獲利了結賣壓相當沉重，暴跌超過 600 點，最低下探至 22230 點，回測季線支撐，預估今日成交量 5500 億元，與上周五相近。

台灣上周跌掉逾千點，今天早盤再跌逾 600 點，衝擊市場多頭信心，權值股幾乎全倒，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下挫 3%，回測季線支撐，鴻海則重挫半根，摜破 200 元，聯發科也有 4% 左右的跌幅，向下靠攏半年線，其他如廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都有 3% 以上的跌幅。

傳金族群同樣慘跌，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 雙雄重挫 4% 左右，台塑四寶、中鋼 (2002-TW)、台泥 (1101-TW) 也都在盤下震盪，壓抑大盤走勢，整體電金傳權值一片綠油油。

除了權值股外，先前漲多的半導體族群今日也同步修正，旺矽 (6223-TW)、昇陽半 (8028-TW) 重挫 7%，立積 (4968-TW) 也修正超過 6%，其他如京元電 (2449-TW)、M31(6643-TW)、智原 (3035-TW) 也都有半根以上的跌幅。

至於中天 (4128-TW) 與旗下合一 (4743-TW) 則因新藥與大陸華潤雙鶴藥業簽署授權協議，今日雙雙亮燈漲停，成大盤盤中焦點。

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台積電950-2.06%
台泥34.05-1.59%
台達電378-5.26%
日月光投控164-4.09%
聯電50.3-3.08%
富邦金83.1-3.48%
國泰金60.1-3.99%
中鋼23.15-0.86%
旺矽540-8.47%
合一1859.47%
昇陽半導體108.5-5.24%
立積214-6.14%
京元電子113-5.44%
M311290-1.90%
智原321.5-4.74%
中天45.459.92%
廣達290.5-2.19%
台積電165.77-3.55%
聯電 ADR7.82-2.00%
日月光投資控股11.02-2.56%

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