〈台股開盤〉暴跌逾600點 連環跌愈跌愈心慌 回測季線22140點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-22 10:16
拜登在台灣今 (22) 日凌晨發出退選聲明，改由支持賀錦麗參選總統，再度增添美國年底選舉的不確定性，台股今日開盤即一路下探，市場獲利了結賣壓相當沉重，暴跌超過 600 點，最低下探至 22230 點，回測季線支撐，預估今日成交量 5500 億元，與上周五相近。
台灣上周跌掉逾千點，今天早盤再跌逾 600 點，衝擊市場多頭信心，權值股幾乎全倒，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下挫 3%，回測季線支撐，鴻海則重挫半根，摜破 200 元，聯發科也有 4% 左右的跌幅，向下靠攏半年線，其他如廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都有 3% 以上的跌幅。
傳金族群同樣慘跌，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 雙雄重挫 4% 左右，台塑四寶、中鋼 (2002-TW)、台泥 (1101-TW) 也都在盤下震盪，壓抑大盤走勢，整體電金傳權值一片綠油油。
除了權值股外，先前漲多的半導體族群今日也同步修正，旺矽 (6223-TW)、昇陽半 (8028-TW) 重挫 7%，立積 (4968-TW) 也修正超過 6%，其他如京元電 (2449-TW)、M31(6643-TW)、智原 (3035-TW) 也都有半根以上的跌幅。
至於中天 (4128-TW) 與旗下合一 (4743-TW) 則因新藥與大陸華潤雙鶴藥業簽署授權協議，今日雙雙亮燈漲停，成大盤盤中焦點。
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