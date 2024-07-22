〈台股開盤〉暴跌逾600點 連環跌愈跌愈心慌 回測季線22140點

拜登在台灣今 (22) 日凌晨發出退選聲明，改由支持賀錦麗參選總統，再度增添美國年底選舉的不確定性，台股今日開盤即一路下探，市場獲利了結賣壓相當沉重，暴跌超過 600 點，最低下探至 22230 點，回測季線支撐，預估今日成交量 5500 億元，與上周五相近。