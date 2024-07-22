〈國泰金經濟調查〉台股樂觀指數創新高！52.3%民眾預期下半年跌破2萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-22 12:03

國泰金控 (2882-TW) 今 (22) 日公布最新 2024 年 7 月國民經濟信心調查結果，民眾對於台股的樂觀指數走升至 29.7，而風險偏好指數上揚至 24.9，都創 2010 年 3 月調查啟動以來的歷史新高。合計有 52.3% 民眾預期 2024 下半年指數低點可能跌破 20,000 點。

調查期間，主要地區經濟數據令市場對主要央行降息預期分歧，但科技類股及國際股市多呈區間震盪偏升格局。調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數走升至 29.7 (6 月：24.5)，而風險偏好指數上揚至 24.9 (6 月：23.3)，創 2010 年 3 月調查啟動以來的歷史新高。

針對民眾對 2024 下半年台股高點預期，結果顯示：31.2% 的民眾認為台股指數下半年高點將介於 24,000(含)~25,000 區間，24.3% 的民眾認為高點落在 23,000(含)~24,000 區間，11.9% 則預期高點會超過 25,000(含)。綜合前述，合計有 43.1% 民眾認為 2024 下半年台股加權指數高點會落在 24,000(含) 上方。

針對民眾對 2024 下半年台股低點預期，本月的調查結果顯示：最多民眾 (28.7%) 預期 2024 下半年台股低點會落在 20,000(含)~21,000 區間，也有高達 22.4% 民眾預期低點會介於 19,000(含)~20,000 區間，17.5% 民眾則預期低點落在 18,000 下方。整體來看，合計有 52.3% 民眾預期 2024 下半年指數低點可能跌破 20,000。

此外，民眾對景氣展望樂觀指數走揚，消費意願同步提高：調查顯示，景氣現況樂觀指數走高至 21.1 (6 月：16)，展望樂觀指數同步增加至 12 (6 月：9.3)，民眾對未來景氣的樂觀預期為 2024 年 3 月以來新高。

大額消費意願指數增至 14.8 (6 月：14.5)，耐久財消費意願指數則微幅下降至 - 5.7 (6 月: -5.4)，其中大額消費意願為 2024 年 3 月以來高點。近期政府政策轉變令買賣房意願連兩月呈現分歧，買房意願下降至 - 41.1 (6 月：-38.4)，賣房意願指數則上揚至 11.7 (6 月：6.7)。

調查結果顯示，民眾對於 2024 年台灣經濟成長率的平均預期值落在 3.11% (前月 2.8%) ，60% (前月 52%) 的民眾認為 2024 年經濟成長率會在 3% 以上；而民眾對於 2024 年平均通膨預期值落在 2.59% (前月 2.32%)，有 88% (前月 66%) 的民眾認為 2024 年通貨膨脹率會高於 2%。