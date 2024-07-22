中華電信攜手和碩 實現新一代AR、VR與AI創新應用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-22 13:15

中華電信 (2412-TW) 今 (22) 日宣布攜手和碩(4938-TW)5G 團隊，一同驗證未來行網與固網整合高速接取技術方案，由和碩提供行網 O-RAN、接取通訊產品及新一代 AR、VR 應用端，結合中華電信應用 Nokia 25GS-PON 技術方案，實現創新 AI 應用。

中華電信指出，此次合作採用 Nokia 接取網路平台，結合雙方優勢以實現創新 AR、VR 與 AI 應用，可以滿足用戶未來不同場域開發 AI 智慧生活新應用。此次測試是整合未來行動與固定接取網路與應用終端的重要驗證里程碑。

中華電信採用新一代光纖到家 (FTTH)25GS-PON 技術方案，持續提升用戶連網頻寬，宣布成功完成 25G 服務現場應用測試。此次測試驗證了現有大量布建的 10G 接取網路可平滑演進至 25G，甚至未來的 50G 高速接取服務。