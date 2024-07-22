【總經焦點】多頭市場與資金流向，債市多頭？歐美降息預期下的債市動態一文掌握

鉅亨研報 2024-07-22 10:53

一、 上週盤勢與本週大事

本週市場將聚焦於更多企業財報的發布，包括 Google、Tesla、IBM 等，同時美國即將公布的工業生產和零售銷售數據，市場對聯準會可能在年底前降息的預期仍在增強，進一步支持了股市和債市的上漲。

二、 美國核心 CPI 年增率下降，通脹壓力減輕；歐元區經濟增長疲軟，通脹仍有不明朗因素

美國 6 月核心 CPI 年增率下降至 3.3%，這表明物價上漲的速度放緩，比 5 月和市場預期的 3.4% 更低，此為過去三年來的最低增速，反映出價格穩定的趨勢。此外，核心商品價格連續 6 個月萎縮，6 月年減 0.5%，意味著商品價格持續下降。核心服務年增 3.8% 呈現連續 3 個月下滑態勢，顯示服務行業的價格上漲壓力也在減少。整體來看，各項數據都表明美國的通脹壓力正在減輕。同時，也支持聯準會進一步降息的預期。

另一方面，歐元區經濟增長疲軟通脹壓力持續低於預期。最新數據顯示，歐元區 6 月的 CPI 年增長率為 2.5%，低於之前的 2.6%。儘管通脹率持續低於目標，但服務業通脹仍維持在約 4%，主要由於工資增長強勁。歐洲央行總裁拉加德表示，為了達到 2% 的中期通脹目標，ECB 將保持嚴格的貨幣政策。

三、 歐美經濟背景與降息預期

四、 股、債市資金雙向流入

五、 資金的避風港：公債 v.s 投資級債 v.s 高收益債

六、 分析與週策略

延伸閱讀：