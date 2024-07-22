盤中速報 - 正基(6546)大跌7.1%，報170元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:25
正基(6546-TW)22日10:25股價下跌13元，報170.0元，跌幅7.1%，成交2,483張。
正基(6546-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線通訊模組之研發、生產及銷售。
近5日股價上漲0.55%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-292 張
- 外資買賣超：-502 張
- 投信買賣超：+300 張
- 自營商買賣超：-90 張
- 融資增減：-228 張
- 融券增減：+93 張
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