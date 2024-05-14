【量大強漲股整理】COMPUTEX即將登場下，主流股可鎖定誰?

鉅亨研報 2024-05-14 17:27

加權指數，今日開低走高，終場上漲 128.14 點，收在 20985.85 點，成交量 4692 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 219.21 億，投信買超 43.87 億，自營商買超 7.38 億，三大法人合計買超 270.46 億，其中，外資連 3 買，累計 546.13 億，投信連 22 買，累計 802.95 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.21%，標普 500 指數下跌 0.02%，納指上漲 0.29%，費半上漲 0.31%；美國本周三將公布 4 月消費者物價指數（CPI），預料將年升 3.4%，比 3 月的 3.5% 回落，核心 CPI 年升率也將略降 0.2 個百分點至 3.6%，為 3 年來最低；(ARM-US) 安謀，股價上漲 7.71%，企業宣布計劃成立人工智慧晶片部門，2025 年春季之前，將開發 AI 原型產品，並由合作廠商生產，預計於 2025 年秋季開始首批量產；台股方面，加權指數，開低走高，終場上漲 128.14 點，收在 20985.85 點，再度創下歷史新高，目前市場上對未來 520 行情樂觀，距離 21000 點，僅差一步之遙，隨時有機會突破向上，多頭格局將會延續下去，未來將持續關注輝達 5/22 公布財報及六月份的國際電腦展

即將登場，相關 AI 股將有機會續航向上。

權值股方面，(2330-TW)台積電，股價開低走高，終場上漲 6 元，收在 825 元，企業日前公布 4 月合併營收 2360 億元，月增 20.9%，年增 59.6%，創歷年同期新高，也提高今年首季季配息至每股現金股利 4 元，較先前一次季配息 3.5 元再拉升 0.5 元，調幅約 14%，法人預估，全年每股配息有望從 16 元起跳；(2317-TW)鴻海，股價開高震盪，終場上漲 2.5 元，收在 172 元，企業戰略是成為「平台打造者」，推動智慧製造、智慧電動車以及智慧城市三大平台，目前正開發各種 AI 模型，為三大平台累積技術能量，企業預估，今年在 GPU 模組業績預估有超過 3 位數百分比的年增幅度，AI 伺服器營收成長預計超過 40%；(2454-TW)聯發科，股價終場上漲 40 元，收在 1155 元，傳出該企業將攜手 AI 晶片一哥 (NVDA-US) 輝達，共同開發 (ARM-US) 安謀架構的 AI PC 處理器，預計第 3 季完成設計定案（tape out），第 4 季進入驗證，該款新晶片要價高達 300 美元，未來將成為公司營運的第三隻腳，為業績增添強大動能。



美國晶片法案已進入實質撥款階段。將會開始積極擴大 12 奈米以下先進製程的晶片製造規模，IP 設計族群陸續接獲訂單，今天股價全面轉強；(3661-TW)世芯 - KY，上漲 7.54%，(6643-TW)M31，上漲 6.74%，(3529-TW)力旺，上漲 5.17%，台積電小金雞 (3443-TW) 創意，上漲 2.62%，目前已獲得 3 到 4 個加密貨幣 ASIC 專案，再加上和韓國記憶體大廠(000660-KR) SK Hynix，合作開發 HBM 基礎晶片，2024 年委託設計營收將會明顯成長，Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量，可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能，法人預估，明年營收和獲利將會快速成長，目標價上看 1800 元。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望迎來動能，(2345-TW)智邦，上漲 3.52%，400G 產品快速成長，預估今年下半年佔營收比重將高達 25%，而且下半年也開始進入 800G 產品升級週期，目前已經小量試單，出貨給雲端資料中心大客戶，再加上成功切入 (INTC-US) 英特爾新一代高效 AI 加速卡 Gaudi 3 供應鏈，將有助於提升整體毛利率，法人預估，今明兩年營收和獲利皆會明顯成長；(3363-TW)上詮，上漲 1.88%，企業因投入 CPO 業務腳步最快，相關光學連接器元件新品開發已見成果，是目前唯一與 (2330-TW) 台積電，在當紅的 CPO 有合作關係的光通訊廠，可望成為主要受惠者。

今年 4 月份伊朗對以色列發動攻擊，發射 120 枚飛彈和 170 架無人機，已凸顯無人機在現代戰爭的重要性，台灣國防部去年 12 月公告 6 款軍用商規無人機標案，整體金額上看 79 億元，目前已進入廠商送件階段；(8033-TW) 雷虎，今日上漲 8.4%，4 月合併營收 1.4 億元，月增 90.1%、年增 93.2%，近期公司推出多款復古型遙控模型車，在美國市場銷售暢旺，帶動單月營收明顯增長，近期更宣布 6 款無人機標案都會爭取，樣機已完成國防部微型無人機全部 52 項測試，後續待國防部採購室結果通知，若能順利得標，將大幅貢獻營收。

汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽，上漲 4.48%，4 月自結合併稅前盈餘達 5.48 億元，年增 82%，創同期新高，即使進入第 2 季的傳統淡季，仍業績持續向上，呈現淡季不淡的趨勢，北美的 AM 市場需求強勁，尤其是保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後，企業前景更被看好，近半年已申購約 2 萬坪土地，斥資近 16 億元，預計增設 AM 生產工廠、物流中心，滿足未來成長需求。

全球 4 大雲端服務供應商（CSP），積極加大 AI 投資力道，2024 年資本支出合計可望超過 1700 億美元（新台幣 5 兆 4000 億元），不僅年增率高達 21%，更是再度創下歷史新高紀錄。ODM 族群今日全面轉強；(2382-TW) 廣達，上漲 5.1%，GB200 伺服器，預計 9 月開始量產，將會明顯貢獻營收；(2356-TW) 英業達，上漲 3.87%，4 月合併營收 510.48 億元，攀上 22 個月來高點，月增 2.66%，年增 38.46%，數據相當亮眼。

(2486-TW) 一詮，上漲 2.1%，近日宣布自結 4 月營收為新台幣 4.47 億元，月增 7.99%、年增 13.75%，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，此項技術不僅是全球首創，更是超越目前散熱技術一倍以上，目前已順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，預計今年營收將迎來成長動能。

(2357-TW) 華碩，股價亮燈漲停，昨日舉行法說會，會中表示「AI PC 只要搭配一些適當的軟體，就像每個用戶都有虛擬特助一樣，對生產力提升很大」，AI PC 相對傳統電腦成本增加 100-150 美元，將對整體產業獲利結構帶來正向發展。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

