【量大強漲股整理】多數AI股在國際電腦展後呈現回檔，這些AI股有【戲】可期嗎?未來關注那些重點?

鉅亨研報 2024-06-05 16:49

加權指數，今日開高走高，終場上漲 128.26 點，收在 21484.88 點，成交量 4009 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 187.14 億，投信買超 65.6 億，自營商賣超 63.44 億，三大法人合計賣超 184.98 億，其中，投信連 4 買，累計 170.07 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.36%，標普 500 指數上漲 0.15%，納指上漲 0.17%，費半下跌 0.7%；美國 4 月 JOLTS 職位空缺數報 805.9 萬，創 2021 年 2 月以來新低，不僅低於經濟學家的預期 837 萬，也遠低於前值 835.5 萬，就業市場數據不如預期，有助於聯準會今年加快降息腳步，芝商所 FedWatch 工具顯示，9 月至少降息 1 碼的機率已回升至 65%，11 月至少降息 1 碼的機率已回升至 77%；(NVDA-US) 輝達，週二上漲 1.25%，收在 1164.37 美元，續創歷史新高紀錄；台股方面，加權指數，開高後一度翻黑測試月線，隨後回升至平盤上，終場上漲 128 點，收在 21484 點大關，重新站回五日線上，多頭格局不變；近期正值營收公布時間，營收亮眼表現族群，及電腦展開跑的題材，類股開始發酵，指數維持高檔震盪走勢，整理後將有機會繼續上攻。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.79%，收在 854 元，企業正式進入魏哲家全面掌舵時代，在 AI 人工智慧引領新工業革命來臨之際，魏哲家霸氣喊「目前沒有競爭對手」，面對台海地緣政治風險，魏哲家強調，最先進的製程一定從台灣開始，投資第一優先選擇台灣，第二是台灣，第三也還會是台灣；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.63%，收在 175.5 元，旗下 (2258-TW) 鴻華先進，橋頭新廠將成為集團指標性 AI 工廠之一，結合數位孿生導入雲端互聯技術、虛實產線協同運作及數位即時監控，確保生產品質，以應付目前電動巴士訂單大於產能的市場需求；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.81%，收在 1230 元，執行長蔡力行表示，我們在過去五年間不斷突破，行動晶片 CPU 性能提升 2.6 倍、GPU 性能提升 6 倍、NPU 性能更大幅提升 18 倍，且系統功耗在重度遊戲和 AI 攝影的應用場景中減少 60%。顯示我們在技術創新和能源效率的領先實力。

全球航運巨頭馬士基昨（4）日最新表示，紅海危機造成的混亂持續延燒，航班延誤、航程更長、港口設備短缺導致亞洲和中東幾個主要港口塞港加劇，馬士基再度上調全年利潤預期，這是這一個月內第二度上調，激勵航運類股全面上漲，(2615-TW) 萬海，亮燈漲停鎖死，收在 88 元，企業主要以亞洲航線為主力，為亞洲塞港最大的受惠者，亞洲市占率達 15%，貨量占萬海整體比重 62%，營收占比 36%，總經理謝福隆日前表示，目前全球船舶閒置率已降到 0.7%，與疫情期間的水準相當，預期運價到第三季都有支撐。(2613-TW) 中櫃，亮燈漲停鎖死，收在 41.1 元，隨著基隆港、台中港首季貨櫃裝卸量成長逾 6％，中櫃裝卸量也有提升，不僅市占率提升，首季更是轉虧為盈，EPS 達 0.15 元，自結 4 月 EPS 為 0.07 元，表現相當亮眼。

(1446-TW) 宏和，早盤大漲 + 4%，收在 60 元，再創波段新高，新北板橋市中心君麟建案，將從今年開始進入認列高峰期，若能全數售出，估計可貢獻淨利 45 億元左右，換算 EPS 高達 30 以上，外資已連買 8 天，累計 1639 張，資金動能充足下，股價有望續創新高。

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受惠於搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 的 AI 伺服器即將於下半年開始出貨，機殼族群今日全面上漲，尤其是黃仁勳欽點的個股，強勢更是猛烈；(3013-TW) 晟銘電，上漲 0.55%，收在 91.6 元，今年擴大展出機櫃產品，包括水對氣的液冷機櫃、浸沒式機櫃等，液冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，2025 年水冷散熱解決方案將成為關鍵成長動能。

(3443-TW) 創意，股價上漲 2.93%，收在 1580 元，總經理戴尚義指出，來自國際大廠的 AI 設計委託案絡繹不絕，各大品牌客戶對先進製程及先進封裝需求依舊暢旺，預期全球 ASIC 市場將商機不斷，公司營運成長可期，目前已獲得 3 到 4 個加密貨幣 ASIC 專案，再加上和韓國記憶體大廠 (000660-KR) SK Hynix，合作開發 HBM 基礎晶片，2024 年委託設計營收將會明顯成長，Q2 起來自 Microsoft Maia 100 晶片組將在 5 奈米製程開始放量，可望為企業帶來晶圓產品 ( turnkey ) 營收的成長動能。

(6442-TW) 光聖，股價亮燈漲停，收在 209.5 元，再度創下歷史新高，公布 4 月合併自結稅後淨利 7900 萬元，年成長 276%，每股盈餘 1.04 元，主要是美國基建及 AI 熱潮拉動傳輸需求，拉動美系大客戶對光被動產品的拉貨力道加溫，法人預估，5 月光被動出貨力道持穩，第二季營收占比可望超過七成，帶動營收、獲利同步向上。

台股近期個股輪動表現，中小型股將優於權重股，未來將關注五大重點

COMPUTEX-AI 股、輝達 6 月分拆對 AI 股影響、蘋果 WWDC 開發者大會

下周三美國 CPI 數據、下週四 FOMC 會議、將牽動未來的行情。

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多數 AI 股在國際電腦展後呈現回檔

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【上市量大上漲股】

(2615-TW) 萬海

(6442-TW) 光聖

(2482-TW) 連宇

(2613-TW) 中櫃

(3229-TW) 晟鈦

(2438-TW) 翔耀

(6446-TW) 藥華藥

(6782-TW) 視陽

(1423-TW) 利華

(2611-TW) 志信

(2609-TW) 陽明

(1455-TW) 集盛

(3030-TW) 德律



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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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