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鉅亨速報

盤中速報 - 鉅祥(2476)大跌7.37%，報100.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:25

鉅祥(2476-TW)22日10:25股價下跌8元，報100.5元，跌幅7.37%，成交3,250張。

鉅祥(2476-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連續沖壓精密金屬零件與連續沖壓模具。機械零組件、刀具、夾具。自動化專用機。

近5日股價下跌3.12%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+642 張
  • 外資買賣超：-268 張
  • 投信買賣超：+907 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：-172 張
  • 融券增減：-35 張

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