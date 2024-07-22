盤中速報 - 勤誠(8210)大跌7.24%，報269元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:24
勤誠(8210-TW)22日10:24股價下跌21元，報269.0元，跌幅7.24%，成交2,285張。
勤誠(8210-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦應用軟體設計工程業務。有關電腦用品及週邊設備之進出口貿易業務。有關電腦週邊設備及其用品耗材主件系統之研展製造加工及買賣業務。
近5日股價上漲0.69%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+359 張
- 外資買賣超：+294 張
- 投信買賣超：-12 張
- 自營商買賣超：+77 張
- 融資增減：-53 張
- 融券增減：+159 張
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