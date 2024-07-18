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川普拜登針對晶片，該擔心嗎？拉回反而創造後面上漲空間！

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 18:00

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川普拜登針對晶片，該擔心嗎？拉回反而創造後面上漲空間！(圖:shutterstock)

拜登要對中國採取更嚴格的晶片管制，川普放話台灣半導體賺很大，要交國防保護費，造成美國科技類股大逃殺，費半大跌 6.8%，投資朋友靜下心來看，非預期因素造成的回測，通常是短線影響，唯一要留意的是晶片管制對於電子供應鏈的中長期影響，台股跟著美股回測，直接殺破月線，盤勢整理就是先保守因應，要記住，好行情盡量搶錢，行情不好就是保守，不要過度進出，等待盤勢穩定再擴大操作，長期才能有好績效。

大華國際投顧蘇建豐認為，台積電 (2330-TW) 跌破月線，跌破千元，想要操作台積電的朋友，機會來了，往下分批布局，後面就容易有簡單的獲利。

持續觀察產業趨勢向上，營收會越來越好，股價經過整理的優質股，例如，AI 伺服器相關，蘋概股，緯創 (3231-TW)，技嘉(2376-TW)，勤誠(8210-TW)，迎廣(6117-TW)，神達(3706-TW)，欣興(3037-TW)，金像電(2368-TW)，華通(2313-TW)，嘉聯益(6153-TW) 等等。

盤勢震盪，強弱股要分明，做好汰弱留強，控制風險，後面獲利才會更多，簡單判斷方式，強勢股為股價在月線以上，弱勢股就是股價在月線以下，例如，散熱近期就是弱勢代表，奇鋐 (3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，高力(8996-TW) 等，股價都跌破月線，建議不要進場接刀子，有持股的朋友，反彈建議先調節；加入蘇建豐 LINE 群組，留言 + 168，強弱股的資料就會送給大家，歡迎大家來索取。

AI 晶片功能多，一定要靠矽智財 IP 整合，加速研發速度與良率，矽智財族群的股價經過大半年整理，紛紛低檔轉強，值得投資朋友留意，世芯 - KY(3661-TW)，智原 (3035-TW)，M31(6643-TW)，愛普(6531-TW)，神盾(6462-TW)，安國(8054-TW)，芯鼎(6695-TW)，安格(6684-TW) 等。

蘇建豐指出，全球前三大雲端業者，微軟，GOOGLE，亞馬遜均有意來台設立運算中心，資料中心的基礎建設以及電力供應成為最先受惠的族群，「電力」題材不斷，繼輝達購買綠電，亞馬遜要使用再生能源，現在 GOOGLE 要來台建置太陽能，太陽能是最簡單快速而且電力供應最大的再生能源，投資朋友要持續關注。從一開始的重電，華城 (1519-TW)，中興電(1513-TW)，亞力(1514-TW)，士電(1503-TW)，到綠電，雲豹能源(6869-TW)，森威能源(6806-TW)，永崴投控(3712-TW)，接著是股價整理很久，股價都在低檔轉強的太陽能族群，茂迪(6244-TW)，聯合再生(3576-TW)，達能(3686-TW)，安集(6477-TW)，環球晶(6488-TW)，台勝科(3532-TW) 等。

發電 & 軍工雙飆股 - 安集 (6477-TW)，太陽能電池模組營運回溫，切入軍工無人機，雙營收成長動能，股價打出 8 個月大底型態，6/27 平盤開始佈局，迎接 2 根漲停，持股獲利 + 24%，跟著台股震盪，股價回測月線，留意佈局機會，後面潛在上漲空間高達 + 40~50%，第一時間進場卡位，簡單獲利。

扇出型面板級封裝果然變成市場主流，龍哥早在 5/29 就開始與投資朋友分享此族群，晶彩科 (3535-TW)，友威科(3580-TW)，東捷(8064-TW) 都大漲，友威科是台積電設備廠商，加上輝達要開始採用扇出型面板級先進封裝，半導體設備營收占比高達 60~70%，5 月營收年增 68%，創下 20 個月新高，股價整理一年半轉強，5/29 開始佈局，一路買一路加碼，完全不用追價，7/5 在 94~95 元出清，股價 61~94 元，大賺 + 60%，6 月營收年減 38%，下半年營收會上來，股價回月線後轉強，佈局機會，重點是跟著蘇建豐安心大獲利。

京晨科第二 - 精聯 (3652-TW)，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 111%，第一季獲利年增 166%，6 月營收年增 2%，營收和獲利持續成長，6/20 股價剛突破佈局，迎接 7 根漲停，股價最高來到 53 元創高，持股大賺 + 47%，提早第一時間卡位，簡單大獲利。

友威科第二 - 鑫科 (3663-TW) 來勢洶洶，薄膜濺鍍靶材應用在半導體設備與薄膜太陽能，鋁合金基板獨家供應群創扇出型面板級封裝，併購中鋼精材的營收開始挹注， 6 月營收果然倍增，年增 164%，還會繼續成長，6/24 平盤附近開始佈局，迎接 4 根漲停，股價 52~68 元，獲利 + 30%，賣出一半獲利放口袋，另外一半續抱，繼續賺下去。

【小聯發科】，與聯發科合作視覺解決方案，預計下半年會有大專案出貨挹注營收，切入儲能 EMS 解決方案，台電電網已經開始採用，成為另一個營收動能，7/10 股價完成大底型態，股價才 5X 元，股價回測 10 日線，佈局機會，潛在上漲空間 + 40~50%，買不起千金聯發科，買小聯發科賺更多，把握最後佈局機會。

最新佈局【王者歸來】，題材保留，股價回測完畢，第一時間進場卡位，昨天盤中股價逼近漲停，簡單迎接獲利行情！

【飆股七龍珠】友威科 + 60%，精聯 + 47%，鑫科 + 30%，安集 + 24%，總共蒐集 19 根漲停，小聯發科要再蒐集？？根漲停！

盤勢震盪，輕鬆一下，蘇建豐跟大家玩個小遊戲，拉霸猜猜樂，猜出圖片中股票代號，好禮換給你，快來蘇建豐 LINE 群組留言吧。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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費城半導體5267.161-3.11%
金像電205.5-4.42%
智原337.51.66%
世芯-KY2715-3.72%
高力385-1.28%
雙鴻7550.27%
奇鋐6871.78%
嘉聯益23.5-4.08%
華通80.4-3.02%
欣興192.5-6.10%
愛普365-1.48%
神達45.9-2.34%
迎廣123.5-2.37%
勤誠290-3.33%
技嘉277.5-2.12%
緯創105.5-1.40%
台積電970-3.48%
森崴能源174.51.16%
M311315-1.13%
神盾277-2.12%
芯鼎72.6-1.36%
達能30.19.85%
精聯45.95-7.36%
東捷58.56.17%
友威科89.54.19%
晶彩科68.5-4.86%
台勝科173-2.26%
環球晶544-3.72%
安集43.150.47%
聯合再生13.75-0.36%
安國163.5-6.57%
茂迪310.00%
永崴投控61.4-1.92%
士電2930.69%
亞力1560.32%
中興電220.5-1.34%
華城9572.57%
安格87.3-2.57%
雲豹能源3009.89%
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#營收獲利增加

偏強
永崴投

70.83%

勝率
偏強
森崴

91.3%

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嘉聯益

77.27%

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偏弱
世芯KY

80%

勝率
中強短弱
鑫科

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勝率

#動能指標上漲股

偏強
雲豹創

73.91%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
雲豹創

73.91%

勝率

#上升三紅K

偏強
雲豹創

73.91%

勝率

#下降三法

偏弱
環球晶

70%

勝率
中強短弱
晶彩科

75%

勝率

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