鉅亨網新聞中心 2024-07-18 18:00

拜登要對中國採取更嚴格的晶片管制，川普放話台灣半導體賺很大，要交國防保護費，造成美國科技類股大逃殺，費半大跌 6.8%，投資朋友靜下心來看，非預期因素造成的回測，通常是短線影響，唯一要留意的是晶片管制對於電子供應鏈的中長期影響，台股跟著美股回測，直接殺破月線，盤勢整理就是先保守因應，要記住，好行情盡量搶錢，行情不好就是保守，不要過度進出，等待盤勢穩定再擴大操作，長期才能有好績效。

發電 & 軍工雙飆股 - 安集 (6477-TW)，太陽能電池模組營運回溫，切入軍工無人機，雙營收成長動能，股價打出 8 個月大底型態，6/27 平盤開始佈局，迎接 2 根漲停，持股獲利 + 24%，跟著台股震盪，股價回測月線，留意佈局機會，後面潛在上漲空間高達 + 40~50%，第一時間進場卡位，簡單獲利。

扇出型面板級封裝果然變成市場主流，龍哥早在 5/29 就開始與投資朋友分享此族群，晶彩科 (3535-TW)，友威科(3580-TW)，東捷(8064-TW) 都大漲，友威科是台積電設備廠商，加上輝達要開始採用扇出型面板級先進封裝，半導體設備營收占比高達 60~70%，5 月營收年增 68%，創下 20 個月新高，股價整理一年半轉強，5/29 開始佈局，一路買一路加碼，完全不用追價，7/5 在 94~95 元出清，股價 61~94 元，大賺 + 60%，6 月營收年減 38%，下半年營收會上來，股價回月線後轉強，佈局機會，重點是跟著蘇建豐安心大獲利。

京晨科第二 - 精聯 (3652-TW)，協作型機器人所需要的工業系統，接到歐洲和美國大單，APPLE 為大客戶，5 月營收創歷史新高月增 111%，第一季獲利年增 166%，6 月營收年增 2%，營收和獲利持續成長，6/20 股價剛突破佈局，迎接 7 根漲停，股價最高來到 53 元創高，持股大賺 + 47%，提早第一時間卡位，簡單大獲利。

友威科第二 - 鑫科 (3663-TW) 來勢洶洶，薄膜濺鍍靶材應用在半導體設備與薄膜太陽能，鋁合金基板獨家供應群創扇出型面板級封裝，併購中鋼精材的營收開始挹注， 6 月營收果然倍增，年增 164%，還會繼續成長，6/24 平盤附近開始佈局，迎接 4 根漲停，股價 52~68 元，獲利 + 30%，賣出一半獲利放口袋，另外一半續抱，繼續賺下去。

【小聯發科】，與聯發科合作視覺解決方案，預計下半年會有大專案出貨挹注營收，切入儲能 EMS 解決方案，台電電網已經開始採用，成為另一個營收動能，7/10 股價完成大底型態，股價才 5X 元，股價回測 10 日線，佈局機會，潛在上漲空間 + 40~50%，買不起千金聯發科，買小聯發科賺更多，把握最後佈局機會。

最新佈局【王者歸來】，題材保留，股價回測完畢，第一時間進場卡位，昨天盤中股價逼近漲停，簡單迎接獲利行情！

【飆股七龍珠】友威科 + 60%，精聯 + 47%，鑫科 + 30%，安集 + 24%，總共蒐集 19 根漲停，小聯發科要再蒐集？？根漲停！

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

川普拜登針對晶片，該擔心嗎？拉回反而創造後面上漲空間！

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