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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦週邊類股表現疲軟，跌幅2.72%，總成交額231.23億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:04

台股今日電腦及週邊設備業類股表現疲軟，22日10:04相關指數下跌2.72%，總成交額231.23億元，大盤占比9.98%。

該產業上漲家數8、下跌家數52、平盤家數1。領跌個股勤誠(8210-TW)22日10:04股價下跌20元，報270.0元，跌幅6.9%。

電腦週邊近5日下跌5.15%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電腦週邊 集中市場加權指數
近一週 -5.15% -4.38%
近一月 -6.52% -1.65%
近三月 +8.49% +17.12%
近六月 +13.33% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22242.55-2.74%
勤誠271-6.55%

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