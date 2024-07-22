盤中速報 - 奇鋐(3017)大跌7.13%，報638元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:24
奇鋐(3017-TW)22日10:24股價下跌49元，報638.0元，跌幅7.13%，成交7,593張。
奇鋐(3017-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。
近5日股價下跌3.1%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,412 張
- 外資買賣超：-1,077 張
- 投信買賣超：-1,907 張
- 自營商買賣超：-428 張
- 融資增減：+1,334 張
- 融券增減：-170 張
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