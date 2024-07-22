search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 奇鋐(3017)大跌7.13%，報638元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:24

奇鋐(3017-TW)22日10:24股價下跌49元，報638.0元，跌幅7.13%，成交7,593張。

奇鋐(3017-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C電子產品。

近5日股價下跌3.1%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,412 張
  • 外資買賣超：-1,077 張
  • 投信買賣超：-1,907 張
  • 自營商買賣超：-428 張
  • 融資增減：+1,334 張
  • 融券增減：-170 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22244.47-2.73%
奇鋐630-8.30%

鉅亨贏指標

了解更多

#跌破區間

中強短弱
奇鋐

74.07%

勝率

#長黑K線跌破盤整

中強短弱
奇鋐

74.07%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
奇鋐

74.07%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty