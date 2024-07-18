美中晶片戰、川普保護費風雨，對比台積電法說釋放利多，「這幾家」股價奔跑的行情將在此時空背景下出現絕佳買點!!

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 19:00

週四台北股市在美國前總統川普開金口「台灣要交保護費」，與美國要擴大對中國半導體限制下，市場憂心美中晶片戰升溫，科技股遭拋售引發 NASDAQ 與費半出現重挫，在美掛牌的台積電 ADR 也大幅拉回，使得今天台北股市期現貨同步以低盤的格局反應開出。

大華國際投顧鄭瑞宗分析師表示，過往晶片戰這個議題已出現過很多次，沒事找事就是股市，久久用一次的效果都會出奇的好。股市的趨勢不易形成，形成不易改變，低檔轉折難由利多帶上來，通常是跌勢中的利空才會形成大破大立的轉折向上走勢; 相對高檔轉折，除了黑天鵝外難由利空引發，通常是漲勢中的利多，形成過度樂觀後的美好幻滅才轉折向下。

今天台股加權指數是自今年春節之後首次跌破月線，下午剛好 (2330-TW) 台積電舉辦法說會，讓這波 AI 大趨勢行情在今天成為最關鍵的一天，鄭瑞宗老師整理幾個重點分析給大家參考:

政治型利空往往是短暫反應幾個交易日，這次美國前總統川普一開口即打掛全球重要股市，以歷史經驗來說，市場很快回到基本面軌道。

台積電法說會前，我強調過 90% 機率不會增加資本支出，結果今天下午的法說會上，台積電為了支持客戶需求，資本支出區間略為收斂預測區間，原先 280 至 320 億美元，將改為估 300 至 320 億美元區間。大致符合市場預期，不過台積電並未上調高標，而是將低標往上移動而已。所以真的要小心的是漲太多的相關供應鏈股，今天 (3131-TW) 弘塑跌停，所有設備股都大跌，這我一周前有加入 LINE 官方帳號的瑞宗好朋友們，就提醒他們要避開了。

台積電重申 AI 需求強勁，至今仍無法達成供需平衡，魏哲家以三個 Whatever 強調台積電盡力滿足客戶需求，提到 2025 年持續緊缺，2026 年希望能看到緩解情況。由此點來看對 IC 設計是大利多，對 IP 股亦同樣都是利多。

至於有哪些好股票是這波修正過程值得留意的呢? 鄭瑞宗分析師也分亨了以下幾個族群方向，首先，IP 股近期資金持續湧入，新一波行情正在醞釀，除 (3228-TW) 金麗科外，還看好 X86 CPU 以及 PCIE 將有持續入帳。

另一檔 IP 股 (8054-TW) 安國，受惠美系大客戶 AI 加速器新案入帳，七月營收或有機會挑戰新高，公司轉型 IP 領域，將進入業績爆發黃金時期，股價隨時有機會挑戰新高，這檔是鄭瑞宗家族會員每次操作都大賺的標的，這波看法應該也不例外。同集團的 (6695-TW) 芯鼎進入 ASIC 業務的成長期，(6462-TW)神盾則可能有新的 IP 收購案，神盾集團這次又是 IP 強勢指標，回檔都要留意買訊。

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軍工概念股的 (6829-TW) 千附精密，今不懼盤勢氛圍不好，早盤還逆勢上漲，千附密精一來受惠軍工題材今日普遍都強勢，二來確認拿下歐美一線半導體設備大廠兩年 50 億代工大單，去年營收僅 13 億多，這筆訂單太肥，基本面營收擺在眼前看得到，股價早晚要反應。AI PC 相關概念股 (3689-TW) 湧德，新產品要出貨給 (2382-TW) 廣達、(2345-TW)智邦，下半年業績將一季高於一季，以 AI 股調升本益比的行情剛開始而已，股價仍有翻倍的想像空間。

此外還有幾家股價奔跑的行情將在此波利空下出現絕佳買點!! 第一檔「3XXX」，確認拿下輝達 H20、B20 伺服器訂單，第三季小出貨、第四季放量供應，明年有機會大放異彩，今年每股盈餘保守估計 7~8 元，明年上看倍增，股價目前僅 9X 嚴重被低估，以本益比 20 倍來計算，股價空間亦有翻倍的想像空間。第二檔「X1XX」的 AI 產品七月開始出貨，下半年營收將一路跳上去。第三檔「6XXX」因最近 GB200 的水冷出現了一萬小時就發燙的問題，主要是股價最高的那家產品出問題，目前遲遲無法解決。而此「6XXX」七月營收將大增 100~150%，並且將是近期 GB200 水冷發燙問題的轉單受惠股，後面將有大行情可期。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

川普一張嘴打掛全球科技股，絕對是強勢股一次最好的進場點，看是要趁機把弱勢股轉去強勢股，或者進場撿便宜，最好的標的我都準備好了，你只需要來找我就可以

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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