search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)目標價調升至876.5元，幅度約4.04%

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 18:10

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對奇鋐(3017-TW)提出目標價估值：中位數由842.5元上修至876.5元，調升幅度4.04%。其中最高估值1026元，最低估值520元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予奇鋐(3017-TW)評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。

奇鋐(3017-TW)今(9日)收盤價為727元。近5日股價上漲0.27%，相關電腦週邊近5日上漲1.84%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23900.080.09%
奇鋐727-2.42%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
奇鋐

71.43%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
奇鋐

71.43%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
奇鋐

71.43%

勝率

#當沖高手_弱

中強短弱
奇鋐

71.43%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
奇鋐

71.43%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty