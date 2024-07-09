鉅亨速報 - Factset 最新調查：奇鋐(3017-TW)目標價調升至876.5元，幅度約4.04%
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 18:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對奇鋐(3017-TW)提出目標價估值：中位數由842.5元上修至876.5元，調升幅度4.04%。其中最高估值1026元，最低估值520元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予奇鋐(3017-TW)評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀0位。
奇鋐(3017-TW)今(9日)收盤價為727元。近5日股價上漲0.27%，相關電腦週邊近5日上漲1.84%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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