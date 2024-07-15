與其羨慕GB200鈺邦、貿聯的噴出，不如加入一起迎戰下半年，「這幾檔」只會更飆

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 19:30

週一台股並不受美國共和黨總統候選人川普在賓州選舉造勢集會上遭遇槍擊一事影響，今日台北股市加權與 OTC 指數表現皆迅速量縮，原先上週五夜盤收盤，台指期以大漲近三百點左右作收，然週末就傳出美國前總統川普遭槍擊一事，應是或多或少受川普被槍擊事件影響投資人心理，使加權指數早盤的反應，並沒有跟著開特別高，反而開盤後即快速回落至平盤上下震盪。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，回顧一下美國自 1865 年以來，歷任總統、前總統遭剌殺後的市場動盪。1865 年 4 月 14 日林肯總統被刺殺，當時沒有現代意義上的股市數據，但經濟歷史學家指出，林肯被刺殺後市場情緒低落，並且引發了短暫的市場動盪。其後，1901 年 9 月 6 日的麥金利總統與 1963 年 11 月 22 日的甘迺迪總統被刺殺，市場雖出現較大的跌幅，但隨後市場皆迅速反彈止穩。直到較近代的 1981 年 3 月 30 日雷根總統遭槍擊，當天道瓊指數僅下跌 0.26%，往後的三個交易日，市場基本平穩，並沒有太大的波動。而就此次美國前總統川普遭槍擊事件，鄭瑞宗分析師也提醒廣大的網友們，雖就歷史數據來觀察並不會對金融市場造成太大的衝擊，但仍須留意近幾日國際重要股市的變化。

鄭瑞宗分析師指出，今年下半年的重點就是 GB200，第三季就是出貨旺季，業績強的自然就會大漲，如 GB200 獨家訂單的 (6449-TW) 鈺邦今日很早就鎖漲停，中高價位的 (3665-TW) 貿聯也大漲緊跟其後，我們會員是 155 元進場的，還原配息後的獲利達 31.8 元，正快速邁向三成獲利。鄭瑞宗一直跟大家強調，能拿到輝達認證就已經有難度了，GB200 難度則更高，又是取得獨家訂單，更是難上加難，所以，沒有不大漲的道理。鈺邦噴新天價就是最佳驗證，貿聯也來到 424.5 元新天價，恭喜會員以及所有追蹤鄭老師的粉絲朋友們都順利大賺，這種趨勢最強，數字也最強的精品股，就是能讓你翻身的飆股。所以在上次分享時，趁盤勢快速拉回的同時再次提醒，不要跟股票談戀愛，把資金放在對的地方，你才有機會從翻車變翻身。

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鄭瑞宗分析師也分享最新佈局的下半年黑馬「精品股 6XXX」，經確認拿下歐美設備廠代工大單，兩年總金額高達 50 億，去年營收僅 13 億，這訂單真的是超級大補丸，並且股價已整理 5 個多月，才剛要啟動下半年行情，空間還有好幾成。另外一檔「精品股 3XXX」，剛確認拿下輝達 AI 伺服器訂單，今年第四季先出貨 H20 伺服器，明年接著出貨 B20 伺服器，保守估計每股盈餘只抓 15 倍本益比，股價即翻倍，空間還非常大。想了解更多資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

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