盤中速報 - 上緯投控(3708)大跌7.36%，報119.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:24
上緯投控(3708-TW)22日10:24股價下跌9.5元，報119.5元，跌幅7.36%，成交2,873張。
上緯投控(3708-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為一般投資業。
近5日股價下跌8.83%，集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,206 張
- 外資買賣超：-2,607 張
- 投信買賣超：-1,211 張
- 自營商買賣超：-388 張
- 融資增減：-1,836 張
- 融券增減：-114 張
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