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鉅亨速報

盤中速報 - 上緯投控(3708)大跌7.36%，報119.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:24

上緯投控(3708-TW)22日10:24股價下跌9.5元，報119.5元，跌幅7.36%，成交2,873張。

上緯投控(3708-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為一般投資業。

近5日股價下跌8.83%，集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,206 張
  • 外資買賣超：-2,607 張
  • 投信買賣超：-1,211 張
  • 自營商買賣超：-388 張
  • 融資增減：-1,836 張
  • 融券增減：-114 張

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