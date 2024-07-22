股匯雙殺崩跌600點！新台幣創近8年半新低 貶破32.8元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-22 10:17

台北股匯市今 (22) 日再度呈現股匯雙殺格局，新台幣盤中貶破 32.8 元關卡，創 2016 年 3 月以來新低價，而加權指數也再重挫超過 600 點，其中，作為股民信心指標的神山台積電 (2330-TW) 續挫逾 2%，跌破 950 元價位，造成上市櫃跌停家數超過 15 家。

新台幣以平盤價 32.73 元開出後，隨即買匯力道快速轉強，開盤一小時已貶破 32.8 元價位，最低來到 32.821 元，貶值超過 9 分，貶幅近 0.3%，成最弱亞幣。

元大投顧分析，依大盤技術線型解讀，本波指數自歷史高檔 24416 點回檔速度相當快，不但 5 日和 10 日均線毫無招架能力，連月線也不具阻擋作用，所幸目前季線仍上揚，加權指數撐在 22139 點的季線支撐上。

然而，川普嗆要收台灣保護費的說法仍餘波盪漾，拜登又宣布退選，美國總統大選更添不確定性；須留意，近期下跌成交值未見萎縮，顯示籌碼狀況並不理想，整理期恐將加長，甚至不排除融資出場造成另一波殺出的壓力。